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03 февраля 2017
19:11  03 февраля 2017 0

«Задействуйте воображение». Авторы символа «Евровидения-2017» ответили злопыхателям

Авторы логотипа предлагают "задействовать воображение"Фото: Твиттер "Евровидения"

Креативную идею логотипа музыкального конкурса «Евровидение-2017» объяснили его авторы — агентства Banda Agency и Republique. они считают, что ожерелье красно-черного цвета должно найти отклик у самой разной аудитории конкурса, который пройдет в мае в Киеве.

Таким образом авторы ответили на критику пользователей соцсетей, предполагавших, что логотип на самом деле является круасаном, стафилококком, креветкой, колбасным кольцом и даже и косой Юлии Тимошенко.

Как пояснили авторы, в качестве эмблемы они выбрали украшение украинских женщин — намысто, предав ему «современную интерпретацию», пишут РИА «Новости». Критикам авторы посоветовали «задействовать воображение» и увидеть, что в эмблеме «заложено гораздо больше, чем кажется».

«Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий», — отмечается в видеопрезентации.

Как напоминает «Национальная служба новостей», ролик с логотипом Евровидения в Киеве был презентован 30 января. Слоганом песенного конкурса стала фраза «Celebrate Diversitу», что в переводе обозначает «Праздник разнообразия».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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