{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
19:20  03 февраля 2017 0

Отказ уступить дорогу пешеходам для водителей обернется огромным штрафом

Народный фронт Курган, пешеходный переход, не пропустил школьников
Штрафы для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, ужесточат (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Штраф за отказ уступать дорогу пешеходам для водителей увеличится с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Правительство намерено внести такое предложение в Госдуму.

В кабмине подчеркнули, что необходимость усиления ответственности за такое нарушение ПДД обусловлена ростом числа ДТП на пешеходных переходах, сообщает «Утро.ру».

О необходимости ужесточить наказание для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам, говорил на Госсовете 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров