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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
19:51  03 февраля 2017 0

На Ямале ищут вахтовиков, которым не выплатили зарплату

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
Долги по зарплате перед вахтовыми рабочими на Ямале стали горячей темой с осени 2016 годаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Следователи просят вахтовиков, которые работали на Ямале и не получили зарплату, обращаться в правоохранительные органы. Силовики расследуют уголовное дело о крупных долгах компании «АрктикСтройМост» перед сотрудниками. По данным следствия, фирма должна более 278 млн рублей. Но если найдутся другие пострадавшие, сумма может вырасти.

Уголовное дело возбуждено по статье по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

Следователи выяснили, что с января 2015 года по апрель 2016 года руководство «АрктикСтройМост», находясь в Новом Уренгое, не выплатило зарплату 1433 работникам. При этом возможность покрыть долги была.

«На данный момент следствие располагает информацией о большем количестве рабочих, не получивших зарплату. Адреса для отправки заявлений: почтой по адресу: 629307, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 4/3 блок 3. следственный отдел Нового Уренгоя, либо электронный адрес — n-urengoy@89.sledcom.ru», — говорится в сообщении СУ СК Ямала.

На Ямале вахтовики уже устраивали забастовки и голодовки из-за невыплаты зарплат.

Юлия Фролова
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