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03 февраля 2017
19:54  03 февраля 2017 5

«Надеемся, у них хватит боеприпасов». Песков морально поддержал ополченцев ДНР

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков надеется, что ополченцам хватит боеприпасов, чтобы отбить атаки ВСУФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что ополченцам Донецкой народной республики хватит боеприпасов, чтобы дать отпор украинской армии.

«Надеемся, что у них хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», — заявил на брифинге Песков, его слова приводит «Лента.ру».

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили о танках и реактивных системах залпового огня (РСЗО) в подконтрольной Киеву Авдеевке. Вместе с тем они заявили, что о серьезных нарушениях в режиме перемирия в районе Авдеевки и Ясиновитой с обеих сторон, пишет «Национальная служба новостей».

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что за сутки украинские военные более 1600 раз обстреляли территорию ДНР. Он подчеркнул, что разведка подтвердила факт получения командиром 72-й бригады Вооруженных сил Украины приказа о дальнейшем активном наступлении на позиции ополчения в районе Ясиноватой.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что новый виток вооруженного конфликта в Донбассе произошел по вине киевских властей, которые хотят выставить себя жертвой в глазах Евросоюза.

Нина Калинина
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