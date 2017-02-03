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03 февраля 2017
20:08  03 февраля 2017 4

Лукашенко пообещал Москве «серьезный конфликт» из-за усиления границы. «На поводу у россиян не пойдем»

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко (справа) готов испортить отношения с Владимиром Путиным из-за границыФото: Официальное интернет-представительство президента России
новость из сюжета:
Ухудшение отношений России и Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демаркация Россией пограничных зон между двумя государствами может вылиться в серьезный конфликт, если Москва не согласует этот вопрос с Минском.

«Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт», — цитирует белорусского президента «Газета.Ru».

Лукашенко опасается, что при одностороннем принятии этого решения Россия «может залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы», и тут же оговаривается, что Москва «на это не пойдет».

«Могу сказать твердо — мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали без виз, так и будут приезжать», — заключил лидер Белоруссии.

2 февраля стало известно о том, что по распоряжению главы ФСБ Александра Бортникова между Россией и Белоруссией появится пограничная зона. Как напоминает «Национальная служба новостей», предпосылкой для установки пунктов досмотра на границе России и Белоруссии стал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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