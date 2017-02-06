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Главные новости ЯНАО
15:08  06 февраля 2017 0

Тренера юношеской сборной Ямала засняли пьяным на соревнованиях

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
Тренера ямальской сборной обвинили в употреблении алкоголя на соревнованияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале тренера окружной сборной по пауэрлифтингу обвинили в пьянстве на рабочем месте. В редакцию «URA.RU» прислали несколько видеозаписей, на которых мужчина, похожий на спортсмена, в гостиничном номере разговаривает с юными спортсменами. Герой использует нецензурную лексику, признается, что пьян и хотел бы отдохнуть. Он также звонит в ресторан и просит принести водки. Ему отказывают. Мужчина отчитывает одну из девушек за лишний вес и предлагает ей найти срочное решение перед соревнованиями — как от него избавиться. Также в распоряжении агентства оказалась фотография, на которой мужчина лежит на кровати в том же гостиничном номере под капельницей.

Как пояснили отправители видео, на записи изображен Андрей Флегантов, который работает в Ноябрьской спортивной школе — «Специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

Видео и фото сделаны в Ижевске на соревнованиях первенства России по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Они прошли с 24 по 29 января 2017 года. Один из членов сборной на условиях анонимности рассказал агентству, что в сборную входили семь человек, почти все несовершеннолетние и один 18-летний юноша. Все они стали свидетелями неоднозначного состояния тренера. «Он не помогал нам в соревнованиях, не давал никаких советов, просто орал в номере. Два последних дня соревнования пропустил — не следил за выступлениями спортсменов. Это случилось, вероятно, потому, что тренер не мог прийти в себя — не помогла даже капельница с лекарством», — говорит собеседник. Также спортсмен, по сообщению ребят, поссорился с представителем гостиницы, кинув бутылку с алкоголем в официанта.

Один из членов сборной собирался написать заявление в прокуратуру.

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фото — скрин видеозаписи

Как рассказал сам Андрей Флегантов «URA.RU», он не может прокомментировать видеозаписи. На соревнованиях он действительно был. За спортсменами в последние дни не наблюдал, так как они могут выступать и самостоятельно. Он предположил, что на фотографии запечатлен момент, когда ему стало плохо с сердцем из-за загрузки на работе. «Один из ребят занял второе место на первенстве России. Это хороший результат. Все вернулись здоровые и без травм», — заключил тренер.

Напомним, на Ямале директора департамента спорта нет уже более года. Из ведомства также ушел и первый заместитель главы ведомства Александр Походяев. Департамент в статусе и. о. возглавляют разные люди.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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