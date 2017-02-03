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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Тюменской области
20:29  03 февраля 2017 0

Три человека погибли в страшной аварии на «дороге смерти» под Тобольском

На трассе в ДТП погибли троеФото: ГИБДД Тюменской области

Трое человек погибли в пятницу, третьего февраля, в страшной аварии на 209-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Хундай». Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Киа Пиканто» не справилась с управлением. 43-летняя тюменка обгоняла грузовик и по касательной задела встречный большегруз «Хундай», после чего врезалась в «Ладу» 11 модели, которая также двигалась по полосе встречного движения.

В итоге погибли 52-летний водитель «Лады», пассажирка этого автомобиля и пассажир «Киа». Сама 43-летняя тюменка сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на участке трассы сейчас налажено в реверсивном режиме, там работает оперативно-следственная группа. На место выезжали замначальника областной ГИБДД Андрей Филинов и недавно назначенный начальник ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» Александр Лукьянов.

Надежда Карташова
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