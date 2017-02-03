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03 февраля 2017
20:32  03 февраля 2017 0

У Екатеринбурга появился конкурент по эпидемии ВИЧ. Голодец назвала самые «инфицированные» регионы

Международный инвестиционный форум
Ольга Голодец рассказала о ситуации с ВИЧ в регионах страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге
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Вице-премьер Ольга Голодец озвучила регионы России с наиболее сложной ситуацией по распространению ВИЧ-инфекции. Она считает наиболее сложной ситуацию в двух уральских регионах.

По словам Ольги Голодец, в шести регионах страны сложилась сложная ситуация — это Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом вице премьер сообщила на Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, пишут РИА «Новости».

Голодец подчеркнула, что это не значит, что в остальных регионах ситуация с ВИЧ благополучная, просто различия в показателях по отношению к названным регионам существенны.

Ранее, как пишет агентство, стало известно о том, что Орск был назван «своего рода ВИЧ-столицей России». В этом городе самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в стране (3,5% населения).

Эпидемия ВИЧ была объявлена в Екатеринбурге. Как рассказывала в ноябре 2016 года на пресс-конференции заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова, показатель зараженности в уральской столице составляет 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города. «ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель Екатеринбурга», — отметила чиновница.

Тогда же главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова сообщила, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией более чем в два раза превышает средние показатели по стране в 14 регионах РФ. Помимо названных Голодец регионов, в этот список также вошли уральские Челябинская и Тюменская области, Пермский край, а также Новосибирская, Томская, Омская области и Красноярский, Алтайский края.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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