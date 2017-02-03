{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
20:45  03 февраля 2017 0

Коту сделали тату на всю спину. Зоозащитники в шоке и гневе. ФОТО

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, кот, укус, клыки, pes
Котам начали набивать татуФото: Jason Armstrong /Flickr

В одной из ветеринарных клиник Краснодара коту породы сфинкс по желанию хозяина нанесли огромную татуировку в виде карт и черепа с кровавыми глазами. Зоозащитники требуют привлечь к ответственности хозяина животного и саму клинику.

На официальном сайте краснодарской ветклиники «Здоровье» опубликовали снимки процесса нанесения тату и обездвиженного кота с уже набитым рисунком. Наколку коту делали более часа, еще некоторое время он отходил от наркоза. Сейчас животное все время норовит дотянуться языком до ранок и «слизнуть» неприятные ощущения, пишет «Комсомольская правда».

1/2
Фото: Ветеринарная клиника «Здоровье»

По мнению зоозащитников, нанесение татуировки животному является откровенным издевательством над бессловесными существами. На днях в медучреждение позвонила одна из заводчиц сфинксов и устроила разборки, обвинив врачей в издевательствах. Она заявила, что подает заявление в прокуратуру.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров