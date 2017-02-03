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03 февраля 2017
21:24  03 февраля 2017 13

Матвиенко возмутила зарплата сельского учителя. «Это же полное безобразие»

Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина
Матвиенко ужаснулась зарплатам сельских учителейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что учитель в сельской школе Ивановской области получает всего семь тысяч рублей. Она назвала такую зарплату возмутительной и попросила разобраться в этом вопросе главу Минобрнауки Ольгу Васильеву.

Во время встречи с работниками соцсферы села одна из учительниц пожаловалась Матвиенко на то, что с 1 января их зарплаты снизились с 20 до 14-7 тысяч рублей. Спикер Совфеда тут же отреагировала, заявив, что в отчетах чиновников на бумаге все было гладко и зарплаты учителей соответствуют майским указам, пишет «Газета.Ru».

«А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно семь тысяч — учителю? Кто пойдет на эту зарплату», — сказала Матвиенко. Она попросила разобраться в этом вопросе министра образования и науки Ольгу Васильеву, которая в свою очередь обещала обсудить ситуацию с губернатором.

Ранее Владимир Путин заявил, что государству необходимо следить за уровнем зарплат учителей и реагировать, если они снижаются. «Если где-то уровень зарплаты снижается ниже среднего по экономике региона, то реакция должна быть соответствующая», — сказал президент.

Нина Калинина
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