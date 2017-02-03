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03 февраля 2017
21:33  03 февраля 2017 1

Продолжение конфликта? Россия запрещает ввозить говядину из Минской области

Спорт-бар
Минское мясо попало под запретФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ухудшение отношений России и Белоруссии
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Россия вводит запрет на поставки говядины из Минской области Белоруссии. Как сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, запрет начнет действовать с 6 февраля.

Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу, пояснили ТАСС в надзорном ведомстве.

Ранее президент Белоруссии пообещал завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам на российский рынок белорусского продовольствия. Лидер Белоруссии отметил, что Данкверт «наносит ущерб государству», пишет «Газета.Ru».

В свою очередь в Кремле призвали белорусское правительство решать все вопросы спокойно, пишет «Национальная служба новостей». «Что касается спорных вопросов, которые возникают, хозяйственно-экономических спорных вопросов и коммерческих, то мы убеждены, они должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также подчеркнули, что ведомство «блестяще» занимается выполнением своих функций.

28 января 2017 года Россельхознадзор временно ограничил поставки мяса говядины белорусских предприятий Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат» и ООО «Онэксимпрод» из-за возможного реэкспорта с территории Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, служба также обратилась к белорусской стороне с просьбой исключить предприятие «Производственный комбинат» из реестра предприятий Таможенного союза.

Нина Калинина
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