Вице-губернатор Орлов подышал воздухом московского метро на уральском заводе

23:40 03 февраля 2017 0

Спасение завода "Вентпром" силами рабочих и чиновников - это спасение от разорения всего города Артемовского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завод «Вентпром» в Артемовском выглядит как кусочек Европы посреди уральского депрессивного городка. Идеальная плитка, идеальная чистота, новые цеха. Даже дань российским реалиям — курилка — сделана с учетом специфики производства. В помещении на втором этаже заводоуправления настолько мощная вытяжка, что там не пахнет дымом даже после пяти одновременно курящих человек. «Вентпром» в этот раз старался для себя, а вообще завод выпускает вентиляторы для тоннелей и станций метрополитенов, для проветривания шахт, рудников и технологических объектов промышленных предприятий.

Это единственное предприятие в России и одно из четырех предприятий в мире, которое производит такое оборудование. Сегодня у завода — важный день. Он мог стать последним в новейшей истории предприятия: после того, как завод проиграл в суде бывшему директору завода Владимиру Макарову иск на 1,4 млрд рублей, сотрудников предупредили о том, что с 3 февраля 2017 года предприятие в них больше не нуждается.

Завод чуть не отобрали у нынешних собственников, которые вложили в него миллионы рублей. Но удалось отбиться, и в пятницу, 3 февраля, на завод приехали первый зам губернатора Алексей Орлов и министр промышленности Сергей Пересторонин.

На контроле у последнего была, по поручению губернатора, ситуация с «Вентпромом», первый — приехал поговорить с коллективом и посмотреть на производство.

Первый вице-губернатор области Алексей Орлов (в центре) в первые минуты на заводе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напряжение чувствуется с первых минут — у Орлова не лицо, а непроницаемая маска — дескать, что вы мне тут покажете, что я еще не видел? Но по мере продвижения по светлым и теплым цехам, мимо чистого нового оборудования, по специальному обеспыленному покрытию пола, чиновник расслабляется, начинает задавать вопросы. Например, о том, куда в Россию поставляется такое оборудование «Если вы заходите в московское метро, то вы дышите воздухом, который подал туда артемовский вентилятор», — рассказывает генеральный директор завода Олег Горшков Орлову.

Орлова ведут по цехам, показывая новейшее производственное оборудование — например, фланцевый станок для труб очень большого диаметра очень большого диаметра: он делает на концах труб для их скрепления металлический плоский диск. Таких на Артемовском машзаводе два. «Сварка не дает идеальной геометрии трубы, а нам это очень важно», — коротко поясняет заместитель гендиректора завода Александр Колмогоров.

Следующая короткая остановка — фрезерно-обрабатывающий центр — человек заходит в кабинку и начинает нажимать кнопки — как на смартфоне. Это позволяет из обычного куска металла получить готовую деталь — с идеально точной геометрией, гладкую, — готовую для высокотехнологичного оборудования, которое делает завод. Он завален заказами со всего мира.

А вот и гордость «Вентпрома» — новейшая разработка: проект вентиляторов VP. Его главная новация — регулировка угла установки лопаток при работающем оборудовании. Проще говоря, лопасти вентилятора могут поворачиваться, как надо, без остановки оборудования — а это значит, что вентилятор может работать как на приток воздуха, так и на его отток. «Он подстраивается под характеристики воздуха и может начать работать в обратную сторону, на закачку, без остановки оборудования», — разъясняет Горшков Орлову и Пересторонину. «С таким заводом надо идти на международный рынок», — говорит он и предлагает Горшкову присоединиться в делегации области на промышленной выставке в Ганновере.

1/6 Фланцевых станков настолько большого диаметра в стране всего три, и два из них стоят на заводе в Артемовском Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вентилятор подключен к аэродинамической трубе — специальному стенду. Его включают, и вставшего «ради картинки» в кадр рабочего чуть не сдувает — да и металлический знак тревожно гремит под жестким напором воздуха. Этот вентилятор станет главным в «семье» нового поколения. В мире такое оборудование выпускают всего четыре компании. Завод считается конкурентом титулованных европейских производителей — Zitron (Испания) и TLT (ФРГ). У него есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии.

Николай Никонов (в центре) говорит, что на заводе последние три месяца было работать очень нервно. Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Раньше в этом цехе был полусклад, полупомойка и ходили бродячие собаки, — вспоминает чуть позже в разговоре с журналистом „URA.RU“ председатель инициативного движения „За Вентпром“ Елена Катырева. — Как раз дело было при Макарове. Одно здание завода было полуразрушено».

На заводе работают многие из тех, кто помнит времена директорства Владимира Макарова, стабильно работающий завод, гордость Артемовского. Их позиции завод и обязан тем, что люди так вступились на защиту предприятия.

Завод по спорному делу прошел через два суда — они выиграл, один, проиграл. После проигрыша и появилось понимание, что борьба за завод — это не корпоративный спор, а некий спор за завод, за город: предприятие, как говорит Орлов, «фактически градообразующее». Перед судом за руководство завода вступились рабочие. Создали движение, канал на YouTube, там уже 12 роликов, написали письма президенту и правительству России, в СМИ.

Для рабочих борьба за завод — очень личная история. Это не просто передача завода от собственника к собственнику. Времена Макарова и его директорство, для рабочих, по сути, возвращение в начало века, когда невозможно было понять — когда и как ты получишь честно заработанное, будет ли предприятие работать завтра или туда придут лихие ребята и опечатают производство.

«Да тут за шесть лет вообще все изменилось. Благодаря этому и стали производить нормальную продукцию, конкурентоспособную», — говорит ветеран завода Людмила Яркова — она отработала на предприятии больше 25 лет и на пенсию ушла только год назад.

Для 500 сотрудников суды между новыми собственниками и старыми имеет принципиально иное значение, чем для тех, кто его пытается забрать по суду. Завод платит по меркам Артемовского вменяемые деньги, неплохо и вовремя. Люди понимали, что больше работы по их профилю и специализации нет не просто в городе, но и в Свердловской области. Как мог боролся за завод и город: ведь это единственное предприятие, которым можно гордиться, которое платит налоги и помогает, например, навести порядок на стадионе.

Владимир Яллин говорит, что делегацию высших чиновников области на заводе ждали давно: хотели все рассказать о споре с бывшим директором Макаровым Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Очень было нервно. Но заказов много, это хорошо. Мы даже в две смены работали, чтобы все успеть, — вспоминает старший мастер Николай Никонов. — И все старались, хотя никто нам не гарантировал, что наши рабочие места сохранятся». Как позже расскажут мне в кулуарах завода, осенью, после решения суда, топ-менеджеры решили, что выполнят имеющие заказы во что бы то ни стало — не имеют права подводить заказчиков. Поэтому рабочие и выходили в две смены.

Коллектив — за директорат, за новых собственников. Они, как говорят мне рабочие, «нормальные, молодцы даже». С мнением согласны инженеры. «Ну и где вы видели такого директора — когда прошел суд, в октябре, он всех собрал в актовом заде, провел скайп-конференцию. Сразу сказал — мы будем бороться, в обиду завод не дадим и предупредили, что даже в случае сокращения с нами поступят как надо, не бросят», — рассказывает мне инженер-конструктор Владимир Яллин.

Он говорит, что на заводе трудится и его жена и что если бы завод закрылся, работу бы им было найти сложно. Инженер рассказывает и еще одну подробность об отношении менеджмента к рабочим: «Сразу после того решения суда, генеральный директор устроил скайп-конференцию в актовом зале завода, где честно рассказал, что может ждать завод. Ничего не скрывал. И потом нас всех постоянно держали в курсе дела, газеты, листовки, все рабочие знали, как дело вокруг завода обстоит».

На заводе работает много молодежи — у них семьи и кредиты, а заводской работы в Артемовском, по сути, больше нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Вова, Андрей, ну идите сюда, не бойтесь, — подзывает первый замгендиректора Павел Вяткин знакомых рабочих: Алексей Орлов прямо в цехе решил поговорить с сотрудниками «Вентпрома». Они подходят, а чиновник рассказывает, что до того, как побывал на заводе, сомневался в том, что ему докладывали о производстве. «Теперь меня переубеждать не надо. Коллектив настроен хорошо, я это вижу. Уникальное предприятие, с мощнейшим экспортным потенциалом, мы будем его поддерживать и дальше. Доложу губернатору, уверен, что у завода все будет нормально», — говорит Орлов рабочим.

Позже на совещании уже с главой городского округа и сотрудниками завода, Орлов расскажет, что подразумевается под этими мерами поддержки: речь идет о деньгах о региональном фонде поддержки промышленности, консультациях для завода, чтобы он мог получить льготы по налогу на имущество, выходы на мировые рынки через участие в делегациях. «Надо поддерживать тех, кто может поддержкой хорошо распорядиться. Политика нынешних акционеров завода — правильная, — поясняет Орлов. — Мы не можем вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, но губернатор держал дело на контроле. Я даже вызывал вторую сторону конфликта и спросил — а что они вложили на завод за 10 лет? Ответа мне не было».

«Предприятие — основа экономики городского округа, — рассказывает глава городского округа Андрей Самочернов — Оно дает прибыль, стабильно платит зарплату, 500 человек чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне. По сути, это единственно стабильно работающее предприятие города. Мы благодарны правительству области за поддержку от имени всех жителей».

«Это были рейдеры, мы отбились. У нас большие планы на будущее, мы планируем модернизировать производство, создавать новые рабочие места. И мы благодарим руководство области за поддержку», — пояснил гендиректор завода «Вентпром» Олег Горшков.

«Да этот завод не только для города что-то значит, — отвечает на вопрос журналиста министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. — Предприятие уникально для всей Свердловской области, для России в целом. Его потеря означала бы, что мы в сегменте производства вентиляторов полностью уйдем в экспортную зависимость. А это вообще недопустимо».

У АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» проблемы начались осенью прошлого года, сразу после того, как Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми обязал завод выплатить ООО «Гросс» 1,4 миллиарда рублей. Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что, по словам Макарова, за решением вопроса в его пользу в судах, стояли структуры Юрия Скуратова, бывшего генерального прокурора России. Сумма была для предприятия абсолютно неподъемной, сразу же началось исполнительное производств, счета завода были арестованы. Всем рабочим были разосланы уведомления о сокращении, но они встали на защиту предприятия.

23 января 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение. Угроза исполнительного производства и прямого банкротства завода ушла. Сейчас пока решение суда не изготовлено, и не исключена возможность, что сторона Макарова попытается продолжать судебные процессы. Но рабочие «Вентпрома» доказали, что умеют бороться за себя, за завод и за город.