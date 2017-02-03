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03 февраля 2017
22:11  03 февраля 2017 0

Детям с ВИЧ назначат бессрочную инвалидность

Открытие СПИД-центра. Москва, икона, лаборатория, пробирки, вич, образ, анализ крови, спид-тест, святая матрена
ВИЧ-инфицированным детям могут дать бессрочную инвалидностьФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Минтруд рассмотрит возможность присвоения бессрочной инвалидности детям с ВИЧ-инфекцией до 18 лет. Об этом рассказал замглавы ведомства Григорий Лекарев.

«Мы не возражаем по этому пункту и готовы сделать бессрочно. Но хочу подчеркнуть, что автоматически „бессрочно“ ставится только в очень редких случаях, это когда заболевание стабильное, достаточно тяжелое. В данном случае, безусловно, тяжесть…», — отметил чиновник, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

При этом Григорий Лекарев подчеркнул, что существует определенная динамика, и если у взрослых бессрочность по инвалидности с ВИЧ существует априори, то «по детям, наверное, до 18 лет можно будет проработать».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2016 году в России было зафиксировано более 103 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, писала «Газета.Ru». Ольга Голодец также сообщила, что в в шести регионах страны сложилась сложная ситуация с распространением ВИЧ— это Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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