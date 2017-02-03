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03 февраля 2017
22:14  03 февраля 2017 0

Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит свой единственный выходной

Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, челябинск на коньках
Между тренировками девушка уделяет время учебеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой приходится делать уроки между тренировками или в свой выходной, который у 17-летней спортсменки выпадает лишь раз в неделю.

«Мне очень помогает, что у меня индивидуальные занятия. Спасибо руководству и всем, кто причастен, что идут мне навстречу. Совмещать учебу и спорт сложно, но очень важно», — сказала фигуристка в интервью телекананалу RT.

Медведева также призналась, что из-за усталости после тренировок иногда ей лень делать уроки, а учителя у фигуристки требовательные. «Они не ругают, но пристыдить могут», — говорит спортсменка.

На чемпионате Европы, который проходил в чешском городе Острава, россиянка во второй раз за карьеру выиграла первенство континента, побив рекорд по сумме баллов в двух программах.

Марина Мотылева
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