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03 февраля 2017
22:33  03 февраля 2017 0

Пранкеры Вован и Лексус разыграли генсека НАТО. Альянс пытается «сохранить мину»

Телефонный розыгрыш вызвал очередной международный скандалФото: wikipedia.org

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли генерального секретаря Йенса Столтенберга от имени украинского лидера Петра Порошенко. Фрагмент записи, а также расшифровку разговора опубликовал телеканал Life.

«Мне сказали, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?», — спрашивает Столтенберга пранкер Лексус в роли Петра Порошенко. «Я думаю, что имеет место недоразумение, — отвечает генсек НАТО. — Сейчас для Украины главное — это реформы. Украина сначала должна убедиться, что по все стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявление на членство в НАТО. До сих пор это не было сделано».

Вокруг записи звонка уже разгорелся нешуточный международный скандал. Так, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами. «Электронное письмо, направленное якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно было идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», — цитирует Лунгеску «Газета.ру».

«Понятно, что если Йенс Столтенберг попался на этот розыгрыш, то он в этом никогда не признается, — пишет „Федеральное агентство новостей“. — Все же в такой ситуации чиновники его уровня прежде всего думают о том, чтобы сохранить лицо. Кому захочется быть жертвой шутки?»

Пранкеры Вован и Лексус
ФОТО: со страницы Алексея Столярова в Facebook

Однако российские пранкеры запаслись ответом на такую реакцию: они заказали экспертизу записанного разговора. «Голос и звучащая речь Столтенберга в одном из его телевизионных интервью, а также голос собеседника пранкера принадлежат одному и тому же физическому лицу», — заявил фоноскопист, начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев.

По его словам, об это свидетельствуют совпадение частоты основного тона, характер пауз хезитации, темп и сила речи и прочие характеристики, — об этом сообщает Life.ru

Напомним, пранкеры Вован и Лексус в последнее время «засветились» в целой серии громких историй: розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому расследованию в отношении последнего.

В январе 2017-го Алексей Столяров организовал акцию в Турции: вместе с арт-художником Александром Milky и оператором Андреем Крупиным они нарисовали уличные портреты погибшего в Анкаре российского посла Андрея Карлова и расстрелянного в небе над Сирией пилота Су-24 Олега Пешкова.

Андрей Гусельников
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