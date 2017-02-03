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03 февраля 2017
22:38  03 февраля 2017 0

В онкоцентр вызвали стриптизершу для подарка главврачу. Пикантный танец вылился в большой скандал. ВИДЕО

Чемпионат Урала по стриптизу. Екатеринбург, стриптиз, обнаженка, голые, секс, неглиже
Врачи вызвали стриптизершу прямо в больницуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети расходится видео с новогоднего корпоратива в УЗ «Московский областной онкологический диспансер». Устроить себе праздник врачи решили прямо на рабочем месте, а чтобы не было скучно, сюда же пригласили стриптизершу, которая исполнила приватный танец для главврача больницы Владимира Асташова.

На ролике видно, как полуобнаженная девушка совершает пикантные движения вокруг главврача онкодиспансера под песню «Медсестричка», он же пытается прослушать ее грудь с помощью фонендоскопа.

Как сообщает портал Life.ru, сам 54-летний доктор уверяет, что все было пристойно, а дама была одета.

Между тем Минздрав проводит проверку из-за танца стриптизерши. там отмечают, что вопросов к медикам не было бы, если бы стриптиз исполнялся вне стен учреждения, в котором врачи обязаны оказывать помощь тяжелобольным людям.

Нина Калинина
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