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03 февраля 2017
22:55  03 февраля 2017 1

В красногорском лесу нашли тело москвички, которая пропала 10 дней назад. Смерть кажется странной

Родственники опознали Наталью Меламед, которая замерзла насмерть в лесуФото: melamednatalia/vk.com

Бойцы Росгвардии обнаружили в лесу под Красногорском тело 23-летней жительницы Москвы Натальи Меламед, которая пропала еще 24 января. Десять дней девушку искали полиция, спасатели, волонтеры, а накануне обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Представитель Главного следственного управления ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что девушку уже опознали, пишет «Газета.Ru». «Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт», — сказала Иванова, добавив, что при предварительном осмотре на теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Эксперты склоняются к версии, что, «скорее всего, девушка замерзла», поскольку она была найдена «в позе эмбриона, что характерно для тех, кто замерзает». Родственникам смерть девушки кажется странной, они не понимают, почему Наталья оказалась одна в лесу. Близкие также утверждают, что у девушки не было депрессии. Они рассказали, что она могла отправиться в Подмосковье к своему молодому человеку, но потом передумала и хотела вернуться домой.

Нина Калинина
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