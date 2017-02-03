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03 февраля 2017
23:20  03 февраля 2017 2

В Сирии дважды обстреляли российское посольство. МИД: «Преступление не может остаться безнаказанным»

Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
Две мины упали на территории посольства РФ в ДамаскеФото: Лариса Рычкова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу боевиков, это произошло 2 и 3 февраля. Как сообщает Министерство иностранных дел России, прицельный огонь террористы вели из района Джобар.

Одна из выпущенных террористами мин разорвалась между офисными и жилым зданиями посольства, а вторая мина мина упала в 20 метрах от главного въезда в дипмиссию, пишет «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что никто не пострадал.

В МИДе отметили, что обстрелы посольства совершаются в условиях укрепляющегося перемирия и направлены на то, чтобы подорвать работу по урегулированию политического процесса в стране.

«Это преступление не может остаться безнаказанным. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», — отметили в министерстве, заявление МИД приводит «Газета.Ru».

Сообщается также, что Москва призывает мировое сообщество отреагировать должным образом на опасную провокацию террористов.

Ранее российские бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «Национальная служба новостей». В авианалете участвовали бомбардировщики ВКС России Ту-22М3. В Минобороны заявили, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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