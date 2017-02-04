09:00 04 февраля 2017 0

Телефонные хулиганы "развели" главу Североатлантического альянса Фото: со страницы Алексея Столярова в Facebook

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), разыгравшие генерального секретаря Йенса Столтенберга от имени украинского лидера Петра Порошенко, рассказали, как все произошло. Лексус изображал Петра Порошенко, а Вован — представителя украинского Минобороны. Столтенберг ни минуты не сомневался, что беседует с лидером Украины. По просьбе «URA.RU» Алексей Столяров раскрыл подробности розыгрыша.

— Как пришла идея разыграть генерального секретаря НАТО?

— Она была у нас давно. Йенс Столтенберг — это была такая цель, так же как остальные политики — европейские, американские. НАТО — самый большой в мире военный альянс, и хотелось его разыграть. Тем более, что Украина часто заявляла, что хочет стать частью НАТО. Решили раскрыть эту тему поподробней.

— Реакция на розыгрыш самого Столтенберга тебя удивила?

— Мы такое уже проходили, это не первый раз, когда жертва пранка пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. Уже неоднократно многие наши собеседники открещивались от разговора, но потом, правда, все прояснялось — в каком-нибудь интервью они так или иначе проговаривались, что звонок был. У нас был случай с Лукашенко, который тоже отнекивался, что звонок был, но потом он сделал кадровые перестановки в службе безопасности, которая отвечает за телефон, сказав, что невозможно общаться с лидерами других государств.

Такая же история была с президентом Молдавии: его пресс-секретарь заявлял, что мы не общались с ним и что это подделка. Но потом сам президент Молдавии в каком-то интервью сказал, что один раз он уже попался на подобную уловку и больше попадаться не хочет.

Эрдоган тоже открещивался. Пресс-секретарь Порошенко потом в личной беседе говорил, что звонок реальный. Множество таких случаев было, и тут все то же самое: в НАТО два часа думали, что ответить — согласиться либо нет.

В итоге они сослались на электронное письмо, написанное незадолго до этого. Это в некотором смысле правда: звонка в течение этих дней не было, но он был незадолго до этого. В общем, они прокомментировали как-то слабо. Но куда им теперь деваться? У нас есть все доказательства: экспертизы проводились, и все эксперты готовы дать заключение, что голос действительно принадлежит Столтенбергу.

— А сам его ответ про участие Украины в НАТО не стал для тебя неожиданностью?

— Мы все знали, что в НАТО не особо ждут Украину — так что ничего нового, за исключением того, что он сказал, что это дело даже не ближайших лет, тогда как Порошенко заявляет, что после референдума можно говорить о вступлении в НАТО. Это такая же история, как с безвизовым режимом для украинцев в Европу.

Кстати, Россия ведь тоже долго время искала варианты стать членом НАТО, а НАТО все время находил какие-то поводы, аргументы для отказа. И в этой записи они сказали, что этот вопрос даже не стоит в повестке, об этом даже и говорить нельзя. Украина стоит в повестке, но и то лишь в далеких, заоблачных перспективах, а Россия вообще не рассматривается. Мне кажется, и она никогда и не вступит в Альянс.

— Ты вспомнил про розыгрыш Эрдогана. Когда вы недавно ездили в Турции рисовать уличные портреты российского посла Андрея Карлова и летчика Олега Пешкова, ты не боялся, что турецкие спецслужбы тебя арестуют за розыгрыш их президента?

— Я предполагал, что если там действительно сильные спецслужбы и если они на тот звонок обиделись, то, возможно, было бы какое-то осложнение. Но ничего такого не случилось. Полицейские к нам подъезжали, но совершенно по другому вопросу. Видимо, Эрдоган не проводил расследования по поводу того пранка. Я пообщался с турками, и оказалось, что сам факт того звонка в Турции неизвестен, он получил освещение только в России. Сами турки не в курсе, что такой звонок был — даже оппозиционно настроенные по отношению к Эрдогану.

— Кто будет следующей жертвой розыгрыша, кто появится в твоей телепрограмме?

— Следующий розыгрыш будет не менее громким, мы сейчас над этим работаем. Это будет тоже запись мирового масштаба, и она будет тоже касаться Украины. И России.