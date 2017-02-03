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03 февраля 2017
23:21  03 февраля 2017 0

В Петербурге ушел из жизни легендарный клавишник «Двух самолетов»

Причина смерти Дениса Медведева пока не установленаФото: Facebook DJ RE-DISCO

В Санкт-Петербурге скончался клавишник группы «Два самолета» Денис Медведев. Как рассказал солист группы Антон Белянкин, причина смерти пока неизвестна.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», это уже третий несчастный случай внутри музыкального коллектива. В 2003 году скончался вокалист и гитарист Вадим Покровский, а в 2009 году — вокалист и гитарист Григорий Сологуб.

О смерти Дениса Медведева на своей странице в Facebook сообщил также его друг Андрей Котов. его сообщение появилось в соцсети около четырех часов дня. «Пусть у тебя „там“ (где бы это ни было) всё будет хорошо!», — написал Котов.

Как указано на официальном сайте группы «Два самолета», Денис Медведев играл на клавишах и саксофоне. Он также приложил руку к творчеству таких групп, как «НОМ!», «Препинаки» и «Карибасы». Многим он был известен как DJ Re-disco. В последнее время он работал промоутером клуба «Грибоедов». На странице заведения на сайте «ВКонтакте» его сотрудники попрощались с музыкантом.

Нина Калинина
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