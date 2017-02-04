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04 февраля 2017
03 февраля 2017
00:24  04 февраля 2017 0

Премьер обматерил не заплатившего налоги министра финансов. «Об этом надо сказать, как оно есть»

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кошелек, деньги
Неуплата налогов со стороны министра финансов вылилась в его конфликт с начальствомФото: Pixabay

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка позволил себе употребить ненормативную лексику в отношении министра финансов страны. Обычно сдержанного премьера раздосадовало, что член его кабмина не заплатил налоги. Резкое высказывание появилось в Facebook премьер-министра.

Богуслав Соботка указал, что, избежав уплаты фискальных сборов, Андрей Бабиш обманул налоговую систему страны. «Андрей Бабиш основательно… (нецензурный глагол, синонимичный слову „обманул“) чешское государство», — приводят цитату из Facebook премьера «Дни.ру».

Он также назвал члена своего кабинета лицемером, уклоняющимся от уплаты налогов и одновременно изображающим борьбу с этим явлением в обществе.

Многие пользователи соцсети, предположили, что аккаунт главы правительства взломан, но тот сам развеял эти подозрения, написав в Twitter: «Мой аккаунт в Facebook действительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть».

Марина Мотылева
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