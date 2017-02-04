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04 февраля 2017
03 февраля 2017
00:48  04 февраля 2017 0

Администрация Трампа пересмотрит отношения с Кубой

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трамп хочет наладить отношения не только с Россией, но и с КубойФото: depositphotos.com © URA.RU

Вашингтон намерен пересмотреть отношения США и Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы», — сказал представитель Белого дома, его слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Шон Спайсер рассказал, что сейчас на «на первом плане» новой политики будет стоять вопрос о правах человека. Отмечается, что представители США и Кубы уже подписали меморандум, который подразумевает сотрудничество в правоохранительной сфере.

Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал критичное отношение в связи с политикой Барака Обамы в отношении Кубы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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