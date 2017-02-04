01:12 04 февраля 2017 0

Картина в кабинете детского омбудсмена возмутила россиян Фото: соцсети

Пользователи соцсетей возмущаются наличием изображения Иосифа Сталина с девочкой в одном из кабинетов аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Речь идет о картине известной как «Сталин и Мамлакат».

О спорной картине в кабинете у защитника детей сообщила в Facebook-аккаунте депутат ярославской областной думы Елена Богданова. «Пришла в приемную уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря, не удержалась, сфотографировала…», — написала она.

«И это уполномоченный по правам ребенка?! В шоке! Где еще такое возможно, чтобы тиран, уничтоживший миллионы, красовался в приемной омбудсмена», — отметил один из подписчиков парламентария. «Секретарь то может быть просто необразованной дурой, но уполномоченный видит это каждый день. Мне кажется — это достаточный повод для моментального снятия полномочий», — поддерживают его другие.

«Я шокирована, незнанием этого не объяснить», — высказалась еще одна подписчица. «Кошмар. Его бы отправить в гулаг, чтобы почувствовал на своей шкуре, чей портрет он повесил», — категоричны некоторые блоргеры. «Не, ну так нельзя. Нужно писать общественный протест, мне кажется», — призывают пользователи соцсетей. «Пусть дома вешает что хочет. Нужно добиться, чтобы сняла», — требуют подписчики.

Сам Крупин пояснил РИА «Новости», что снимок со Сталиным — лишь часть идеи украшения кабинетов его аппарата портретами государственных деятелей с детьми. Он отметил, что у него есть аналогичный портрет Ленина и президента Путина.

Михаил Крупин подчеркнул, что в стране есть более важные проблемы, на которые стоит обращать внимание, а не критиковать висящий в его кабинете портрет.