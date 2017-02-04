Пассажир летевшего в Сургут самолета избил проводника

01:07 04 февраля 2017 0

Нетрезвого пассажира сняли с рейса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажир самолета, летевшего рейсом Камрань (Вьетнам) — Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), избил бортпроводника. Мужчину сняли с рейса в Новосибирске, куда борт приземлился для дозаправки.

Дебошир во время полета злоупотреблял алкоголем, и уже в новосибирском аэропорту спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его, сообщает «Газета.ру».

К трапу самолета была вызвана полиция. Мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Бортпроводнику была оказана медицинская помощь.