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04 февраля 2017
03 февраля 2017
10:06  04 февраля 2017 0

Дочь Трампа не дала отцу ущемить права геев и лесбиянок

Иванка Трамп защитила геевФото: Wikimedia Commons

Дочь Трампа не дала отцу ущемить права геев и лесбиянок. В СМИ просочилась информация, что Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер приложили все усилия к тому, чтобы новый президент США не отменил программу своего предшественника Обамы по защите прав секс-меньшинств.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американское издание Politico, к Дональду Трампу так и не попал черновик указа о послаблении прав и интересов членов американского ЛГБТ-сообщества. Если ранее президент намеревался отменить указ Барака Обамы на запрет дискриминации секс-меньшинств, то теперь Иванка Трамп убедила отца и впредь продолжить уважать и защищать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Как добавляет газета «Известия», дочь и зять нового президента Трампа ранее не раз выражали сочувствие к геям и солидарность с ЛГБТ-движением.

Указ о защите представителей секс-меньшинств и трансгендеров от дискриминации был принят Бараком Обамой в 2014 году. Его и хотел аннулировать Дональд Трамп.

Евгений Лазарев
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