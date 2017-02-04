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04 февраля 2017
03 февраля 2017
10:35  04 февраля 2017 0

Станислава Садальского не пустили на Украину

Садальскому въезд на Украину закрытФото: Википедия

Станислава Садальского не пустили на Украину. Об этом российский актер сообщил в своем «Твиттере».

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — написал артист и добавил три грустных смайлика.

Как сообщает Russian.rt.com, в 2015 году СБУ составила список россиян, которым въезд на Украину запрещен. Попал туда и Станислав Садальский за свои высказывания по поводу шествия бессмертного полка в Киеве и проведения конкурса «Евровидение».

«Народные новости» добавляют, что огорченный актер нашел выход из ситуации. Садальский написал, что, раз уж его не пустили на Украину, то он поедет «на заработки в цивилизованную страну».

Евгений Лазарев
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