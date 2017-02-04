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10:53  04 февраля 2017 0

Курганцам вернули воду раньше срока

Вода из крана. Курган, вода из крана
В первое утро выходных курганцев ждал приятный сюрпризФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцам вернули воду раньше срока

Сотрудники «Водного союза» устранили аварию на магистральном водопроводе раньше заявленных сроков. Вода в дома зауральцев начала поступать в 8.00 в субботу, 4 февраля.

Ранее ожидалось, что холодное водоснабжение в Кургане, Юргамыше и Кетово будет приостановлено на сутки.

Арбинские водоочистные сооружения в Кургане, напомним, были остановлены в ночь на субботу, 4 февраля из-за крупной аварии.

Татьяна Жаткина
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