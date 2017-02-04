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04 февраля 2017
03 февраля 2017
11:12  04 февраля 2017 0

В центре Луганска взорвался внедорожник

Захваченная военная часть. Луганск. Украина, разбитое стекло, лобовое, руль
Взрыв прогремел в центре ЛуганскаФото: Карина Ванеш © URA.RU
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В центре Луганска взорвался внедорожник, передает «Газета.ру».

Взрыв грянул в 8 утра по местному времени на одной из главных улиц города. По словам источника в силовых структурах Луганска, взорвался автомобиль марки Toyota.

Пока не уточняется, есть ли пострадавшие в результате ЧП, также нет информации, кому принадлежал внедорожник.

В администрации Луганской Народной Республики допускают, что взрыв мог быть попыткой покушения.

Евгений Лазарев
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