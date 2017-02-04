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04 февраля 2017
03 февраля 2017
12:02  04 февраля 2017 0

Два человека погибли во время взрыва в Луганске. ВИДЕО

Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, оцепление, автомат, оружие, луганск, захват мвд
Обстоятельства ЧП уточняютсяФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Два человека погибли во время взрыва в Луганске, сообщает Russian.rt.com.

По уточненным данным, взорвавшийся в центре Луганска автомобиль Toyota принадлежал начальнику управления Народной милиции ЛНР Олегу Анащенко. Имена погибших пока не называются, также неизвестно, был ли сам полковник в машине во время взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на одной из главных улиц Луганска в 8.00 утра в субботу, 4 февраля.

«Народные новости» опубликовали видео горящего внедорожника.

Евгений Лазарев
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