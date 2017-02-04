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04 февраля 2017
03 февраля 2017
11:43  04 февраля 2017 0

Трамп поговорит с Порошенко по телефону

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко ждет звонок от американского коллегиФото: пресс-служба Президента Украины
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Дональд Трамп поговорит со своим коллегой Петром Порошенко по телефону. По информации пресс-службы Белого дома, разговор президентов США и Украины состоится в субботу, 4 февраля.

Тема разговора держится в тайне, однако известно, что в этот же день Дональд Трамп побеседует с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает «Газета.ру».

На воскресенье, 5 февраля, у нового президента США запланирован разговор с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.

«Известия» напоминают, что с 20 января, когда Трамп официально вступил в должность, он успел побеседовать по телефону с лидерами нескольких стран, включая президента России Владимира Путина. Американский президент признался, что самым провальным из этих звонков стал разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Беседа была в два раза короче, чем предполагалось. Разногласия между главами двух стран возникли из-за противоположных взглядов на миграционную политику Трампа.

Евгений Лазарев
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