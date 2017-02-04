12:14 04 февраля 2017 0

На производственные площади "Уфалейникеля" зайдут новые инвесторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь инвесторов готовы, на определенных условиях, вложиться в реализацию проектов на площадях «Уфалейникеля» или другой свободной территории города. Эти предложения были озвучены 3 февраля на выездном совещании в Верхнем Уфалее, которое провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В совещании приняли участие не только руководители компаний, вероятных инвесторов, но также кредиторы и собственники предприятия, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства области.

Как доложил губернатор министр экономического развития региона Сергей Смольников, уже через неделю завершится формирование заявки Верхнего Уфалея на получения статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот статус позволит инвесторам обнулить налог на землю и имущество на 5 лет, снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет, а налог на прибыль — до 5% на 5 лет. Кроме того, учитывая, что у Верхнего Уфалея уже есть статус моногорода красной зоны, инвестор может рассчитывать на привлечение федерального финансирования по линии Фонда развития моногородов под 5% годовых в размере до 1 млрд рублей, а также на подключение к инфраструктуре (ЛЭП, газ, дороги, водоснабжение и водоотведение) полностью за государственный счет. «Компаниям, которые инвестируют свои средства в производственную площадку „Уфалейникеля“, правительство региона, нынешние собственники и местные власти окажут всяческое содействие, в том числе и на этапе формирования инвестиционных паспортов», — заявил на совещании Борис Дубровский.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов доложил, что на предприятиях близлежащих городов за текущую неделю подобрано 110 вакансий для сотрудников «Уфалейникеля». Доклад о состоянии дел с занятостью в Верхнем Уфалее будет поступать к губернатору еженедельно. «Неотъемлемое условие — это выплата всех положенных по закону компенсаций трудовому коллективу предприятия, в полном объеме. Нужно сделать все для того, чтобы люди не пострадали, чтобы минимизировать все риски. Это даже не обсуждается, — подчеркнул Борис Дубровский.- Прошу подключиться к контролю ситуации на „Уфалейникеле“ председателя челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Юрия Горанова».

Глава региона особо отметил, что предприятие «Уфалейникель» на текущий момент не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и по заработной плате перед сотрудниками, до настоящего момента добросовестно исполняло и планирует исполнять в ближайшем будущем свои обязанности по теплоснабжению 30% жилых домов и социальных объектов Верхнего Уфалея.

О том, что «Уфалейникель» отправит с 1 февраля в простой каждого третьего сотрудника, а само предприятие испытывает серьезные проблемы и находится на грани остановки, стало известно в середине января. Для Верхнего Уфалея и близлежащих малых городов это могло стать социальной катастрофой. Борис Дубровский взял под личный контроль ситуацию на предприятии.