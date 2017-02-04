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04 февраля 2017
03 февраля 2017
12:42  04 февраля 2017 0

Начальник управления Народной милиции ЛНР погиб в Луганске

Посольство Бельгии. Москва, цветы, гвоздики, мемориал
Произошедшее назвали терактомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Начальник управления Народной милиции ЛНР погиб в Луганске. Полковник Олег Анащенко находился в автомобиле, когда прогремел взрыв.

Информацию о гибели руководителя подтвердили в милицейском ведомстве.

«4 февраля на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко», — цитирует «Газета.ру» сообщение Народной милиции ЛНР.

Взрыв грянул в 8.00 утра в центре города, погибли два человека. По предварительным данным, вторым погибшим стал водитель полковника Анащенко. Очевидцы сняли трагедию на видео.

Правоохранительные органы Луганска назвали произошедшее террористическим актом.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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