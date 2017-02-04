Ботанический сад Екатеринбурга душит вонь фекалий с соседнего предприятия

Ботанический сад всегда был излюбленным местом екатеринбуржцевФото: botgard.uran.ru
Екатеринбургский Ботанический сад УрО РАН накрыл зловонный запах предприятия по переработке канализационных отходов. Сотрудники бьют тревогу, пытаясь спасти научное учреждение от смрада.
ООО «ЕМА» появилось по соседству с Ботаническим садом в декабре, прилепившись прямо к забору. Возможно, на непонятную фирму с отсутствием какой-либо вывески и иных опознавательных знаков и не обратили бы внимания, если бы вдруг Ботанический сад с его прекрасными насаждениями не окутал отвратный запах фекалий.
«Вонь стоит такая, что чувствуется уже на центральном входе, — рассказали „URA.RU“ сотрудники научно-исследовательского учреждения. — Посетители задают вопросы, работать практически невозможно — запах преследуют всюду, им пропитывается одежда. Страдаем не только мы, но и Институт экологии растений и животных — у них вообще окна прямиком выходят на эту фирму. Страшно представить, что начнется весной, наверное, вонь распространится на всю улицу 8 Марта!»
Представители сада наведались к соседям и выяснили, что те открыли цех по производству органических удобрений. Предприниматели в канистрах привозят жидкие нечистоты, которые, согласно технологическому процессу, выпаривают и брикетируют для дальнейшего сбыта. При этом вонь канализационных стоков стоит на всю округу.
Сотрудники Ботанического сада написали претензию
Фото: botgard.uran.ru
«Ботанический сад является особо охраняемой территорией, у нас произрастает уникальный ягодниковый сосняк — единственный не нарушенный участок леса в черте города, — возмущаются научные сотрудники. — Теперь у горожан отняли последний глоток свежего воздуха, а нас практически лишили возможности вести научную деятельность!»
Руководство Ботанического сада написало претензию на имя директора ООО «ЕМА» Александра Дубовкина, требуя прекратить ядовитые выбросы в атмосферу, однако реакции не последовало. Получить комментарий у самих представителей фирмы по производству удобрений не получилось.
«Сотрудники Ботанического сада УрО РАН пожаловались, что на территории учреждения периодически появляется неприятный запах, — прокомментировали в администрации Чкаловского района Екатеринбурга. — Наши представители обследовали территорию и пообщались с владельцем склада органических удобрений. Он заверил, что в ближайшее время сменит помещение и не будет причинять неудобства. В настоящее время районная администрация готовит обращение в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора с просьбой провести лабораторные исследования складируемых удобрений на предмет безопасности для окружающей среды».