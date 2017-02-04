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13:25  04 февраля 2017 0

Приставы арестовали 32 коровы за долги в Прикамье

Коровы Курганская область, коровы
Коровы арестованы в счет долгаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Приставы арестовали 32 коровы за долги в Частинском районе, сообщает управление ФССП по Пермскому краю.

Буренок арендовало ООО «Заря», которое задолжало несколько миллионов другому ООО — «Согласие».

«Судебные приставы отдела судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов незамедлительно выехали по месту нахождения общества и наложили арест на 32 головы крупного рогатого скота», — сообщила пресс-служба управления.

Скотину оставили на временное хранение руководителю фермерского хозяйства и предупредили его об уголовной ответственности за растрату или незаконную передачу имущества, подвергнутого аресту.

Ранее «Газета.ру» писала, как в Кузбассе у виновника ДТП арестовали лошадь. Мужчина на телеге с упряжкой врезался в иномарку и причинил владельцу машины ущерб на сумму 270 тысяч рублей. У хозяина кобылы не нашлось средств возместить убытки, поэтому арестовали его лошадь.

Евгений Лазарев
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