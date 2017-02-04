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04 февраля 2017
03 февраля 2017
13:54  04 февраля 2017 0

Депутат рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну за 14 дней

Захват областной администрации. Луганск, митинг, толпа, революция, донбасс, луганск, восстание, флаг
В раде потребовали Порошенко прекратить войнуФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной рады Вадим Новинский напомнил президенту Украины о его же обещании. Три года назад во время выборов Петр Порошенко утверждал, что закончит войну на Донбассе за 14 дней.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе», — цитирует слова Новинского Russian.rt.com, которые он написал на своей странице в Facebook.

«Газета.ру» добавляет, что депутат от Оппозиционного блока также поторопил украинского президента как можно скорее реализовать минские соглашения.

«Пора остановиться, пора закончить проливать кровь, пора прекратить строить политические карьеры и множить барыши, используя ненависть, злобу, страдания и людское горе, — категорично заявил Вадим Новинский. — Украине нужен мир! Донбассу нужен мир!».

Евгений Лазарев
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