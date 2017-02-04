Мать с двумя детьми погибла в пожаре в ХМАО

14:03 04 февраля 2017 0

Дом вспыхнул из-за уголька Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина и двое ее детей погибли в субботу, 4 февраля, во время пожара под Нефтеюганском. ЧП случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Север». После тушения садового домика были обнаружены тела 40-летней женщины, а также двух ее детей 5 и 11 лет.

«По факту гибели людей назначена доследственная проверка, — сообщила „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по ХМАО Алина Никифорова. — С целью установления точной причины пожара и причины смерти будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы».

По предварительным данным, беда произошла из-за уголька, выпавшего из печи.