Свердловские депутаты третий раз подряд проиграли челябинским коллегам в хоккей

15:19 04 февраля 2017 0

Свердловские депутаты оказались слабее челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

Свердловские и челябинские депутаты в пятницу, 3 февраля, встретились на льду хоккейной арены. Свердловчане проиграли, уступив три шайбы со счетом 8:5.

Делегация гордумы из Челябинска во главе с председателем Станиславом Мошаровым посетила накануне своих коллег из Екатеринбурга. В рамках межмуниципального сотрудничества стороны договорились о взаимодействии между Челябинском и Екатеринбургом по ключевым вопросам, связанным с развитием городов.

После деловой части депутаты отправились на лед «Дацюк-Арены». Как рассказал «URA.RU» депутат из Челябинска, их команду возглавил глава думы.

«Со стороны свердловчан играли Тушин, Высокинский, сотрудники администрации города, депутаты, — говорит депутат из Челябинска. — Но мы выиграли! Причем в третий раз встречаемся на льду и все три раза победили!»

Представители екатеринбургской команды заявили, что челябинцам просто немного повезло.

«Мы не смогли реализовать два буллита, — пояснил один из участников екатеринбургской команды. — И был один очень красивый бросок Сергея Тушина, который попал в перекладину, и это тоже сыграло на пользу челябинской команды. Спорт есть спорт, это игра, всегда есть победитель».