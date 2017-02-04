{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 февраля 2017
03 февраля 2017
14:42  04 февраля 2017 0

«Запретите игру GTA!». Тюменский суд прославился на всю Россию

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, компьютерная игра, gamer, геймер
Роскомнадзор вступился за геймеровФото: Kelly Hunter/Flickr

Тюменская область вновь прогремела на всю Россию. Федеральные СМИ сообщили о странном решении Заводоуковского районного суда региона о запрете на территории страны статьи из популярной компьютерной игры «Майнкрафт». Соответствующая запись появилась в паблике Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».

«Заводоуковский районный суд Тюменской области решил, что статья об изготовлении динамита в игре „Майнкрафт“ является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ и запрещена на территории РФ, — говорится там. — Поэтому мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение».

В группе отмечается, что ответ из прокуратуры уже получен — надзорное ведомство направило в суд заявление о пересмотре решения. В Роскомнадзоре пока не намерены применять меры по исполнению странного решения Заводоуковского суда.

Фото: страница «Роскомнадзор» в соцсети «ВКонтакте»

Запись «ВКонтакте» собрала около тысячи комментариев. Россияне на многочисленных форумах и в соцсетях высмеяли решение суда.

«Ну и ну. Какой же бред. Там еще и инструкция по ядерному реактору есть. Предлагаю запретить gta 5, payday за пропаганду ограблений запрещённых на территории РФ. Мне кажется, игру вообще запретят, когда узнают что в ней можно забить насмерть всё что движется, любым предметом. Жестокая игра, — пишут люди. — Может, пора уже ограничить количество судов, имеющих право принимать решения о блокировках?».

Отыскать соответствующее решение в базе судебных решений, как и получить комментарии в пресс-службе суда оперативно не удалось.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров