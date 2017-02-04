14:42 04 февраля 2017 0

Роскомнадзор вступился за геймеров Фото: Kelly Hunter/Flickr

Тюменская область вновь прогремела на всю Россию. Федеральные СМИ сообщили о странном решении Заводоуковского районного суда региона о запрете на территории страны статьи из популярной компьютерной игры «Майнкрафт». Соответствующая запись появилась в паблике Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».

«Заводоуковский районный суд Тюменской области решил, что статья об изготовлении динамита в игре „Майнкрафт“ является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ и запрещена на территории РФ, — говорится там. — Поэтому мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение».

В группе отмечается, что ответ из прокуратуры уже получен — надзорное ведомство направило в суд заявление о пересмотре решения. В Роскомнадзоре пока не намерены применять меры по исполнению странного решения Заводоуковского суда.

Фото: страница «Роскомнадзор» в соцсети «ВКонтакте»

Запись «ВКонтакте» собрала около тысячи комментариев. Россияне на многочисленных форумах и в соцсетях высмеяли решение суда.

«Ну и ну. Какой же бред. Там еще и инструкция по ядерному реактору есть. Предлагаю запретить gta 5, payday за пропаганду ограблений запрещённых на территории РФ. Мне кажется, игру вообще запретят, когда узнают что в ней можно забить насмерть всё что движется, любым предметом. Жестокая игра, — пишут люди. — Может, пора уже ограничить количество судов, имеющих право принимать решения о блокировках?».

Отыскать соответствующее решение в базе судебных решений, как и получить комментарии в пресс-службе суда оперативно не удалось.