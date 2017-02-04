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04 февраля 2017
03 февраля 2017
14:21  04 февраля 2017 0

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Георгий ТараторкинФото: wikimedia

В Москве скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Печальную новость сообщил Театр имени Моссовета.

Выдающийся артист умер на 73-м году жизни. Георгий Георгиевич был секретарем Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска».

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — цитирует сообщение «Газета.ру».

«Народные новости» добавляют, что за годы своей карьеры артист сыграл в десятках спектаклей и снялся более чем в 30 кинолентах. Самыми известными его работами были роли в таких фильмах как «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Умирать не страшно» и «Богач-бедняк».

Евгений Лазарев
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