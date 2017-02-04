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04 февраля 2017
03 февраля 2017
15:52  04 февраля 2017 0

Россельхознадзор запрещает импорт мяса птицы и яиц из стран Евросоюза

Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, цыплята
Запрет связан с птичьим гриппомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россельхознадзор вводит запрет на импорт мяса птицы и яиц из стран Евросоюза. Меры приняты в связи с зафиксированными за границей вспышками птичьего гриппа.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель, — цитирует „Газета.ру“ заявление представителя ведомства Юлии Мелано. — Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц».

Вспышки заболеваемости были замечены в Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Хорватии и Чехии.

Евгений Лазарев
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