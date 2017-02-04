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04 февраля 2017
03 февраля 2017
16:28  04 февраля 2017 0

Жириновский сравнил Лукашенко с теленком и предложил Белоруссии стать частью России

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Владимир ЖириновскийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ухудшение отношений России и Белоруссии
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Жириновский сравнил Лукашенко с теленком и предложил Белоруссии стать частью России. Неожиданное заявление лидер ЛДПР сделал во время выступления на очередном съезде партии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоился сравнения с ласковым теленком из известной русской пословицы в интерпретации Владимира Жириновского.

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно? Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? — процитировала высказывание Жириновского „Газета.ру“. — Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо!».

Ранее в Минске Александр Лукашенко позволил себе резкие высказывания в адрес России. Он обвинил главу ФСБ РФ в нарушении межгосударственного соглашения о границе. При этом президент подчеркнул, что не видит опасности оккупации Белоруссии Россией.

Евгений Лазарев
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