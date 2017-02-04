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04 февраля 2017
03 февраля 2017
18:33  04 февраля 2017 0

«Будь у нас Америка, я бы победил как Трамп!» Жириновский вновь участвует в выборах

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Владимир ЖириновскийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Жириновский объявил, что намеревается в шестой раз участвовать в президентских выборах.

Лидер ЛДПР, которого в субботу, 4 февраля, переизбрали председателем на ХХХ съезде партии, утверждает, что поставит своеобразный рекорд Европы.

«Никто другой столько раз не выдвигал свою кандидатуру на пост президента, — цитирует слова Жириновского „Газета.ру“. — Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп!»

Официально кандидатура на выборы президента от партии ЛДПР будет выдвинута на ХХХI съезде ЛДПР 13 декабря 2017 года.

К слову, по итогам съезда два свердловчанина попали в руководящие органы партии: куратор свердловского отделения ЛДПР Данил Шилков — в Центральную контрольно-ревизионную комиссию, Игорь Торощин — в высший совет партии.

Евгений Лазарев
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