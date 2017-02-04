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04 февраля 2017
03 февраля 2017
17:02  04 февраля 2017 0

«Яблоко» объявило о старте предвыборной кампании Явлинского на пост президента

Пресс-конференция с Григорием Явлинским и членами партии Яблоко в Интерфаксе. Екатеринбург, явлинский григорий
Григорий ЯвлинскийФото: Анна Майорова © URA.RU

Партия «Яблоко» объявила о старте предвыборной кампании Явлинского на пост президента.

Как сообщает «Газета.ру», на партийном форуме партийцы распространили проект манифеста. Среди программных целей — безвизовый режим с Евросоюзом, отмена призыва в армию и полный переход на контрактную систему. Также в пунктах значатся отказ от цензуры в различных отраслях — от искусства до СМИ и увеличение финансирования образования и здравоохранения.

«Самое главное, что может предложить партия, — кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится», — цитирует издание заявление главы партии Эмилии Слабуновой.

Евгений Лазарев
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