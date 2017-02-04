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04 февраля 2017
03 февраля 2017
17:27  04 февраля 2017 0

В Питере гражданам Китая дали слабительное, чтобы найти украденный бриллиант за 6 млн

Клипарт. Екатеринбург, драгоценные камни
Бриллиант пока так и не нашлиФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архивное фото)

В Санкт-Петербурге гражданам Китая дали слабительное средство, чтобы найти украденный бриллиант за 6 млн. Пара подозревается в том, что во время выставки подменила драгоценный камень на стекляшку.

Похищение редкого экспоната произошло на ювелирной выставке в центре «Экспофорум».

«Бриллиант весом 3,01 карата и стоимостью 6,3 млн рублей был похищен с одного из стендов на международном форуме ювелирной продукции. Его подменили камнем, не представляющим ценности», — цитирует Russian.rt.com слова источника в правоохранительных органах.

Вскоре по подозрению были задержаны двое граждан КНР — парень и девушка. Они были на выставке, потом сели в такси и поехали в аэропорт. При этом в России туристы пробыли меньше суток.

Так как драгоценности у задержанных при себе не оказалось, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены дать иностранцам слабительное средство и проверить их на УЗИ в больнице, сообщает Life.ru. Результаты обеих процедур пока неизвестны.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в этот же день, 4 февраля, в Санкт-Петербурге задержали грабителя, который похитил 32 мобильника из салона связи.

Евгений Лазарев
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