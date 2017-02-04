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04 февраля 2017
03 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:08  04 февраля 2017 0

На Урале заключенному послали телефон в обувной щетке

Тайник был устроен в обувной щеткеФото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники ИК-26 предотвратили передачу на территорию колонии сотового телефона.

При досмотре посылок работники колонии в Тавде обратили внимание на обычную обувную щетку. При внимательном рассмотрении в ней оказался тайник.

«В тайнике находился сотовый телефон, две сим-карты и карта памяти», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

Передача была адресована заключенному, осужденному на три года за кражу. Женщина, которая пыталась переслать ему телефон, понесет наказание в административном порядке.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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