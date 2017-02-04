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04 февраля 2017
03 февраля 2017
19:16  04 февраля 2017 0

Тренер информатора WADA Степановой уходит из легкой атлетики

Юлия Степанова заявила, что боится мести из РоссииФото: tutitam.com

Бывший личный тренер Юлии Степановой, способствовавшей допинговому скандалу, уходит из спорта.

Владимир Мохнев, бывший тренер бегуньи Юлии Степановой, собравшей для WADA сведения о допинге в России, решил уйти из легкой атлетики, пишет «Газета.ру». Ранее спортсменка обвинила его в нарушении антидопинговых правил.

По словам Мохнева, он выиграл гражданский суд и оправдан. Тем не менее после скандала он принял решение уйти из спорта.

Между тем в декабре 2016 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет. По европейским правилам, это решение окончательное и апелляции не подлежит.

Александр Лукманов
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