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04 февраля 2017
20:18  04 февраля 2017 0

В Тюмени из-за мороза отменили чемпионат России по биатлону

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон
Из-за погоды Тюмень лишилась еще одного биатлонного турнираФото: Николай Бастриков © URA.RU

Из-за сильного мороза, который пришел в Сибирь с Арктики, принято решение о переносе чемпионата России по биатлону из Тюмени.

Чемпионат и Кубок России должны были пройти с 6 по 13 февраля. Об отмене турнира сообщает сайт Союза биатлонистов России.

«О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Как сообщают синоптики, в дни, когда должен был состояться чемпионат, ожидаются сильные морозы от 25 до 32 градусов.

Проблемы с биатлоном посыпались на Тюмень одна за другой. Ранее, как пишет «Газета.ру», в Тюмени отменили проведение этапа Кубка мира.

Александр Лукманов
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