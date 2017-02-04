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04 февраля 2017
03 февраля 2017
21:32  04 февраля 2017 0

Трамп посмеялся над решением судей, остановивших его указ

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп не позволил судьям оспорить свой указФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп посмеялся над решением судей, приостановивших его миграционный указ. Глава Америки написал на своей странице в «Твиттере», что судейские постановления будут аннулированы.

«Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну возможности применять свое право — смехотворно, и будет отменено!», — цитирует пост Дональда Трампа «Газета.ру».

Накануне федеральные судьи в Сиэтле и Детройте заблокировали действие миграционного указа Трампа о запрете на въезд в США мигрантов из семи мусульманских стран.

Александр Лукманов
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