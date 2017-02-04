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04 февраля 2017
03 февраля 2017
21:02  04 февраля 2017 0

Минобороны ответило Хирургу, что не позволит устроить дрязги вокруг парка «Патриот»

Аллея городов-героев в Александровском саду. Москва, севастополь, город-герой
Военные прокомментировали ситуацию вокруг парка "Патриот"Фото: Антон Белицкий / antonb.ru

Минобороны ответило Хирургу, что не позволит устроить дрязги вокруг парка «Патриот» в Севастополе.

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка „Патриот“, — заявил на пресс-конференции официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. — Поэтому попытки сделать парк „Патриот“ „яблоком раздора“ тщетны и недальновидны».

Генерал-майор подчеркнул, что Министерстве обороны с уважением относятся к мнению жителей Севастополя относительно развития инфраструктуры города.

«Парк должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — приводит слова Конашенкова «Газета.ру».

Ранее СМИ сообщали, что Хирург — лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — заявил, что заставит военных вернуться к реализации проекта парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Байкер сослался на свои хорошие связи в министерстве.

Также были сообщения, что некоторые крымчане выступили против строительства парка, так как на этом участке произрастает реликтовый лес и расположен резервный источник водоснабжения.

Евгений Лазарев
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