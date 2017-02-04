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Главные новости Челябинской области
21:16  04 февраля 2017 0

Пассажиров аэропорта Челябинска эвакуировали после сообщения о бомбе

Аэропорт. Самолет. Челябинск., аэропорт, челябинск
Звонок оказался ложнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажиров аэропорта Челябинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе. После проверки выяснилось, что звонок был ложным.

Несколько сотен человек пришлось эвакуировать из челябинского аэропорта Баландино в субботу, 4 февраля. Неизвестный позвонил и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.

Сотрудник правоохранительных органов немедленно вывели всех пассажиров, персонал и оцепили территорию аэропорта. После тщательной проверки выяснилось, что звонок был ложным, спустя два часа аэровокзал вернулся к штатному режиму работы.

«Устанавливается личность звонившего и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «ложное сообщение об акте терроризма», — сообщила руководитель пресс-службы Уральского управления на транспорте МВД России Елена Епимахова.

Евгений Лазарев
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